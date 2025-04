Niente conferma | cambia la panchina in Serie A

Il Monza chiude mestamente la classifica di Serie A, con l'ambiente in subbuglio dopo la pesante sconfitta nell'ultimo weekend calcistico in casa del Cagliari.Logo Serie A (LaPresse) – Calciomercato.itServirebbe un vero e proprio miracolo sportivo ai brianzoli per ribaltare la situazione nelle ultime otto giornate di campionato, con la squadra di Alessandro Nesta che non può rischiare brutte figure nel sentitissimo derby casalingo con il Como. Intanto a tenere banco a Monzello è il futuro societario, oltre alla posizione in panchina dell'allenatore romano. Nesta era stato esonerato praticamente alla vigilia di Natale, prima di essere richiamato da Adriano Galliani solo qualche settimane dopo al posto di Bocchetti.

