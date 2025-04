Quotidiano.net - Dazi, la Cina apre il bazooka sugli Usa: tariffe aggiuntive al 34% e stretta su export legato alle terre rare. Tutte le mosse di Pechino

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 4 aprile 2025 – Laschiera ilnella guerra dei. Al fuoco di Trump risponde con il fuoco, seguendo la linea delle misure “paritarie” anticipata ieri. E forse qualcosa in più. La raffica di ritorsioni colpisce gli Stati Uniti che meno di 48 ore fa hanno annunciatoulteriori al 34% nei confronti del Dragone, nella famosa tabella dove il presidente americano sosteneva cheimponesseal 67% sui prodotti Usa. Mentre la Ue studia ancora una risposta, con von der Leyen che ieri ha spiegato di prediligere la via della trattativa, lacerca un accerchiamento in quattro. A cominciare dall’imposizione dial 34% sulle importazioni dagli Stati Uniti, replica diretta e di pari importo alla scure fatta scendere dagli Usa. epa11955835 People walk in front of a large screen displaying the latest stock exchange and economy data, in Shanghai, China, 11 March 2025.