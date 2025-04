I dazi USA non violano il trattato Nato afferma Mark Rutte

dazi da parte degli Stati Uniti alla gran parte degli alleati della Nato non viola il trattato istitutivo dell'Alleanza. Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte. "Non credo che ciò sia in contrasto con l'articolo 2 del trattato di Washington, lo abbiamo già visto in passato tra gli alleati", ha detto rispondendo alle domande dei giornalisti. "Il mio ruolo è focalizzato sulla difesa del territorio della Nato, ecco perché non commento il tema dei dazi", ha aggiunto in seguito all'insistenza dei reporter. Quotidiano.net - I dazi USA non violano il trattato Nato, afferma Mark Rutte Leggi su Quotidiano.net L'imposizione deida parte degli Stati Uniti alla gran parte degli alleati dellanon viola ilistitutivo dell'Alleanza. Lo ha detto il segretario generale della. "Non credo che ciò sia in contrasto con l'articolo 2 deldi Washington, lo abbiamo già visto in passato tra gli alleati", ha detto rispondendo alle domande dei giornalisti. "Il mio ruolo è focalizzato sulla difesa del territorio della, ecco perché non commento il tema dei", ha aggiunto in seguito all'insistenza dei reporter.

Cina: 'Dazi aggiuntivi al 34% ai prodotti Usa'. Mosca: 'Economia in subbuglio'. La Cina annuncia dazi al 34% agli Usa. Ue: «Resisteremo allo shock». Russia: «Reazione emotiva». Dazi, ultime notizie in diretta | Borse a picco, Milano la peggiore a -7%. La Cina replica a Trump: tariffe del 34% sugli import dagli Usa. Per Rutte i dazi Usa non violano il trattato della Nato. Controdazi della Cina del 34%. Tajani: "I singoli Stati non possono negoziare con gli Stati Uniti". Dazi: Piazza Affari sprofonda a -7%, è la peggiore d’Europa. La Cina: imposte al 34% su prodotti Usa. Ne parlano su altre fonti

