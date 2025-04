Frosinonetoday.it - Ristruttura casa e getta i rifiuti edili in un campo: rintracciato

Leggi su Frosinonetoday.it

La Polizia Locale di Frosinone, coordinata dal comandante Dino Padovani, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio per l’accertamento degli illeciti ambientali e sulla scorta di talune segnalazioni, ha rinvenuto un deposito incontrollato di, anche speciali, in Via Mola D’Atri.