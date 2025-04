Al via i lavori di ristrutturazione e recupero della chiesa Maria Santissima dell' Addaura

lavori di ristrutturazione e recupero della chiesa Maria Santissima dell'Addaura, all'interno dell'istituto Roosevelt di Palermo, alla presenza dell'assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò. Gli interventi edilizi, che riguarderanno. Palermotoday.it - Al via i lavori di ristrutturazione e recupero della chiesa Maria Santissima dell'Addaura Leggi su Palermotoday.it Sono stati ufficialmente consegnati oggi idi, all'interno'istituto Roosevelt di Palermo, alla presenza'assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò. Gli interventi edilizi, che riguarderanno.

Merone, la stazione si rifà il look: al via i lavori di ristrutturazione. Al via i lavori di ristrutturazione e recupero della chiesa Maria Santissima dell'Addaura. Osimo, al via asfaltature e piani di ristrutturazione comunale. A San Marzano Oliveto al via i lavori di ristrutturazione e ammodernamento dell’ufficio postale. GIUSTIZIA Tribunale di Bari: al via lavori per oltre 14 milioni di euro. Torricella, al via i lavori di riqualificazione della piscina comunale. Ne parlano su altre fonti

Al via i lavori di ristrutturazione e recupero della chiesa Maria Santissima dell'Addaura - L'assessore regionale Alessandro Aricò: "Restituiamo alla comunità un importante luogo di culto" ... (palermotoday.it)

Al via i lavori di ristrutturazione delle Poste di Sorso - Poste Italiane ha annunciato l’avvio dei lavori di ristrutturazione dell’ufficio postale di Sorso, in via Tiziano, che diventa così il ... modernizzare le sedi degli uffici postali, garantendo al ... (sassarioggi.it)

Bonus ristrutturazioni 2025, come funziona la detrazione fino al 50% - Se si ristruttura un immobile anche nel 2025 c'è diritto al bonus ristrutturazioni che consente di portare in detrazione il 50% delle spese sostenute. Vediamo lavori ammessi e requisiti. (money.it)