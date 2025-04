Oasport.it - Giro dei Paesi Baschi 2025: il percorso e le tappe ai raggi X. Si decide tutto ad Eibar

La 65esima edizione deldei, corsa aspagnola, si terrà dal 7 al 12 aprile. Sarà una delle gare più attese per testare la preparazione dei corridori in attesa del prossimod’Italia. Tanti i protagonisti al via che dovranno affrontare seimolto diverse tra loro con tante possibilità per gli scalatori. Andiamo ad analizzare tutte le frazioni.La prima tappa delavrà luogo a Vitoria-Gasteiz, sede di partenza ed arrivo della classica cronometro individuale di apertura. Dovranno essere percorsi 16,5 chilometri non molto impegnativi ma potranno già esserci dei distacchi importanti nella classifica generale. La seconda tappa presenta una grande occasione per le ruote veloci. L’unica asperità prevista, l’Alto de la Olivia (4.9 km ad una pendenza media del 4,6%) non impedirà sicuramente l’arrivo in volata a Lodosa.