Reggiotoday.it - "Egoisti di squadra": un manuale utile da leggere per comprendere il mestiere del vivere

Leggi su Reggiotoday.it

Mentre la Domotek Volley Reggio Calabria fa sognare il popolo reggino, e in città mestieranti e appassionati scaldano le ugole in vista dell’imminente campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale, il Signor Camillo, il nostro Amico lettore del venerdì, godendo di alcuni uggiosi, bui.