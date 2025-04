Oasport.it - F1, Max Verstappen: “Non ci siamo, c’è tanto lavoro da fare sulla Red Bull”

Ha concluso in ottava posizione la seconda sessione di prove libere del GP del Giappone, terza tappa del Mondiale 2025 di F1, l’olandese Max. Il quattro-volte iridato ha faticato non poco a trovare la quadra con la sua RB21 e ai microfoni dei media presenti in circuito non si è nascosto dietro un dito.“Ci stiamo concentrando sul miglioramento della maneggevolezza della vettura“, ha detto. “Non ciancora, ma ci stiamo sicuramente lavorando. Abbiamo avuto delle buone riunioni in fabbrica. La macchina ha bisogno di una revisione completa: vogliamo trovare più equilibrio e in definitiva spremere più ritmo da questo pacchetto“, ha commentato Max.Una monoposto che soffre particolarmente in uscita di curva, in termini di trazione: “Si cerca di lavorare su una parte, ma questo può avere conseguenze negative altrove“, ha spiegato.