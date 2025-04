Vanityfair.it - Torino Outlet Village, dove lo shopping diventa un'opera d'arte

Leggi su Vanityfair.it

Una mostra a cielo aperto tra le vie dellocenter alle porte del capoluogo piemontese trasforma gli acquisti in un'esperienza immersiva e coinvolgente. Un progetto nato in collaborazione con Paratissima e PRS Srl Impresa Sociale, che coinvolge talenti emergenti dell'visiva e anche l'AI in maniera decisamente creativa