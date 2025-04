In moto senza casco targa e patente | scatta la maximulta

senza casco, senza patente e su una moto elettrica senza targa e assicurazione. A San Lazzaro di Savena una pattuglia della Polizia Locale ha fermato i due sulla via Emilia, all’altezza. Bolognatoday.it - In moto senza casco, targa e patente: scatta la maximulta Leggi su Bolognatoday.it Una maxi multa da oltre 6.500 euro è stata elevata a due giovani, uno dei quali minorenne, sorpresie su unaelettricae assicurazione. A San Lazzaro di Savena una pattuglia della Polizia Locale ha fermato i due sulla via Emilia, all’altezza.

