Lettera43.it - Vinitaly, Intesa Sanpaolo: Italia prima al mondo nella produzione di vino

Nel 2024 l’ha riconquistato il primo posto a livello mondialedi, con 41 milioni di ettolitri (fonte: Organizzazione internazionale della vigna e del). In termini di export, l’è al secondo posto neldopo la Francia, che in valore ha una quota di mercato del 34,5 per cento (l’è al 22 per cento). In quantità veniamo invece superati di poco dalla Spagna (21,7 per cento vs. 22 per cento). Il 2024 si è chiuso con 8,1 miliardi di euro di esportazioni dino, +5,5 per cento rispetto al 2023. È quanto emerso da una ricerca del Research department dipreparata in occasione di, il tradizionale evento dedicato ale ai distillati in programma a Verona dal 6 al 9 aprile 2025.Nel 2024 la vendemmia è cresciuta del 7 per cento rispetto al 2023La vendemmia 2024 ha mostrato un buon recupero rispetto all’anno precedente (+7 per cento), pur collocandosi al di sotto del 14 per cento rispetto alla media dei cinque anni precedenti.