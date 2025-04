Lapresse.it - Caso Almasri, Cpi a Italia: “Presentazione memorie difensive entro il 22 aprile”

La Camera preliminare I della Corte penale internazionale ha concesso all’“una proroga fino alle ore 16 del 22” per presentare “le sue osservazioni in merito alla mancata consegna” del generale libico Osamain seguito al suo arresto. È quanto si legge in un documento della Corte in cui si precisa che “in ogni” non sarà consentito “un rinvio indefinito di questo procedimento” e l’“è fortemente incoraggiata a presentare le sue osservazioni il prima possibile”.Roma aveva chiesto una proroga affermando di “non essere attualmente in grado di presentare osservazioni in merito, in quanto sono stati avviati procedimenti nazionali e le sue autorità sono tenute a rispettare il segreto istruttorio”. La Cpi sottolinea che i procedimenti dinanzi alla Corte “non possono essere condizionati da procedimenti nazionali“, tuttavia, “prendendo atto della disponibilità dell’a proseguire il dialogo”, è stata presa la decisione di concedere una proroga.