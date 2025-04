Lanazione.it - Dottoressa e nuotatrice da medaglie d'oro: le vittorie di Elena Peruzzi

Leggi su Lanazione.it

Prato, 4 aprile 2025 - Nella vita di tutti i giorni, lavora ormai da quattordici anni come dirigente medico in ginecologia ed ostetricia all’ospedale San Jacopo di Pistoia. Quando però non è impegnata in corsia, è il nuoto la sua passione. La stessa passione che la porta a gareggiare in tutta Italia e a piazzarsi regolarmente sul podio. Non di rado sul gradino più alto, come avvenuto peraltro pochi giorni fa. E' la storia della, tesserata per il CSI Nuoto Prato, che proprio lo scorso weekend ha fatto incetta diin piscina. Insieme ai compagni di squadra, ha preso parte alla venticinquesima edizione del “Meeting Città di Livorno”, una competizione di nuoto “master” che ha chiamato a raccolta agonisti esperti da tutta la Toscana e da tutta Italia. Ed è tornata a casa con quattrodel metallo più pregiato: ha infatti conquistato nella sua categoria agonistica tred'oro individuali (rispettivamente nei 100 rana, 50 stile e nei 50 dorso) ed una quarta nella staffetta 4X50 misti insieme alle compagne.