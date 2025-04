Alla Casa del Cinema il documentario su Geco ira di Retake | Roma legittima chi imbratta la città

Retake contro la Fondazione Cinema per Roma. A scatenare l'ira dell'associazione di volontari, impegnati nella difesa dei beni comuni, è la proiezione in anteprima del documentario "The art of disobedience", scritto e diretto dal writer Romano Geco, Alla Casa del Cinema di Villa Borghese.

