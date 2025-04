Napoli due arresti per l' esplosione di una fabbrica abusiva di botti

Napoli, due arresti per l'esplosione di una fabbrica di fuochi d'artificio a Ercolano, nel novembre 2024 - I carabinieri di Ercolano stamani venerdì 4 aprile eseguono un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due persone ritenute responsabili dell 'incendio avvenuto il 18 novembre in una fabbrica ... (tg.la7.it)

