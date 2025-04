Sci alpinismo CdM | Murada seconda nella sprint a Villars Sur Ollon podio Mascherona

alpinismo. nella tappa di Coppa del Mondo a Villars Sur Ollon (Svizzera), Giulia Murada chiude al secondo posto nella sprint. 3’07?7 il tempo messo a segno dall’italiana, che si è dovuta inchinare alla francese Emily Harrop, al traguardo in 2’57?0 con oltre dieci secondi di vantaggio. I sorrisi per il tricolore non sono finiti. Sul podio insieme a Murada c’è anche Katia Mascherona, terza classificata a 11?6 dalla testa. Mascherona, al primo podio in Coppa del Mondo, brava a mettersi dietro la francese Margot Ravinel, quarta a 13?1 dalla connazionale Harrop. Più staccate la spagnola Ana Alonso Rodriguez, quinta a 18?6, e la slovacca Marianna Jagercikova, sesta a 22?1.Le qualificazioni e la garaL’eccellente giornata si era aperta con il miglior tempo di Murada nel turno di qualificazione: la valtellinese ha quindi saputo imporsi nelle successiva batteria ed in semifinale, con Mascherona nella propria scia. Leggi su Sportface.it Grande giornata per i colori azzurri nello scitappa di Coppa del Mondo aSur(Svizzera), Giuliachiude al secondo posto. 3’07?7 il tempo messo a segno dall’italiana, che si è dovuta inchinare alla francese Emily Harrop, al traguardo in 2’57?0 con oltre dieci secondi di vantaggio. I sorrisi per il tricolore non sono finiti. Sulinsieme ac’è anche Katia, terza classificata a 11?6 dalla testa., al primoin Coppa del Mondo, brava a mettersi dietro la francese Margot Ravinel, quarta a 13?1 dalla connazionale Harrop. Più staccate la spagnola Ana Alonso Rodriguez, quinta a 18?6, e la slovacca Marianna Jagercikova, sesta a 22?1.Le qualificazioni e la garaL’eccellente giornata si era aperta con il miglior tempo dinel turno di qualificazione: la valtellinese ha quindi saputo imporsi nelle successiva batteria ed in semifinale, conpropria scia.

