Servizi Educativi Comunali ecco gli orari per il 2025-2026 ad Ancona | attivato il servizio nido estate

Ancona - In vista dell'uscita del nuovo bando per le iscrizioni ai Servizi Educativi Comunali, questa mattina la giunta ha approvato il piano di micro-organizzazione, in termini di efficacia ed efficienza, dei Servizi Educativi Comunali sia a gestione diretta che indiretta, individuando le. Anconatoday.it - Servizi Educativi Comunali, ecco gli orari per il 2025-2026 ad Ancona: attivato il servizio nido estate Leggi su Anconatoday.it - In vista dell'uscita del nuovo bando per le iscrizioni ai, questa mattina la giunta ha approvato il piano di micro-organizzazione, in termini di efficacia ed efficienza, deisia a gestione diretta che indiretta, individuando le.

