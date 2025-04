Amica.it - Il profumo da cogliere è Chance Eau Splendide di Chanel. Parola (e canzone) di Angèle

Ci sono occasioni (olfattive) da non lasciarsi scappare. Così, dal 2003, l’occasione daal volo è il concentrato di euforia che, ogni volta, la bottiglia sferica deldicontiene. Fin dalla sua prima versione, creata da Jacques Polge, Parfumeur Créateur della Maison, fino all’ultima,Eau, appena nata.E interpretata dal volto e dalla voce di, cantante belga, già volto della casa di moda francese. L’artista, radiosa, spontanea, creativa, non si è fatta sfuggire l’opportunità di interpretare questa nuova creazione che incarna in una fragranza la sua stessa energia vorticosa. Entrambe portatrici di gioia, saranno protagoniste di una campagna che sarà on air a partire dal 15 marzo.