Aqp, interruzione temporanea dell'acqua per lavori di potenziamento

MESAGNE - Saranno necessarie otto ore di stop all'erogazione idrica in diverse zone di Mesagne, per consentire l'installazione di nuove opere acquedottistiche da parte di Acquedotto Pugliese. La sospensione dell'erogazione è prevista per la giornata dell'8 aprile 2025, dalle ore 8:00 alle ore 16.