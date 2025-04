Parma-Inter cambia ancora l’attacco di Inzaghi! La coppia – SM

Inzaghi cambierà nuovamente l’attacco in occasione di Parma-Inter di domani allo stadio Ennio Tardini. Pronta la coppia numero uno della squadra secondo Sport Mediaset. INFORTUNI – Per Simone Inzaghi la situazione non è delle migliori alla vigilia di Parma-Inter. Allo stadio Ennio Tardini l’allenatore dovrà gestire le energie dei suoi, che tra pochissimi giorni affronteranno la complicatissima trasferta di Monaco di Baviera in Champions League. Per questo motivo forzare rientri o spremere altri potrebbe portare a conseguenze non indifferenti. Inzaghi deve riflettere in particolare su un reparto, ossia quello offensivo. L’emergenza è importante, le risorse a disposizione sono pochissime.Parma-Inter, la coppia di Inzaghi!coppia – Per Parma-Inter non ci sarà sicuramente Mehdi Taremi. Inter-news.it - Parma-Inter, cambia ancora l’attacco di Inzaghi! La coppia – SM Leggi su Inter-news.it Simonecambierà nuovamentein occasione didi domani allo stadio Ennio Tardini. Pronta lanumero uno della squadra secondo Sport Mediaset. INFORTUNI – Per Simonela situazione non è delle migliori alla vigilia di. Allo stadio Ennio Tardini l’allenatore dovrà gestire le energie dei suoi, che tra pochissimi giorni affronteranno la complicatissima trasferta di Monaco di Baviera in Champions League. Per questo motivo forzare rientri o spremere altri potrebbe portare a conseguenze non indifferenti.deve riflettere in particolare su un reparto, ossia quello offensivo. L’emergenza è importante, le risorse a disposizione sono pochissime., ladi– Pernon ci sarà sicuramente Mehdi Taremi.

Verso Parma-Inter: in difesa fiducia alla coppia Vogliacco-Valenti. Chance per Ondrejka?. Sky - Lautaro disponibile a Parma, c'è fiducia in casa Inter. Allarme Dumfries: sarà out ancora per un po'. Parma, Mihaila ancora out per infortunio, scalpita Ondrejka. Women, Coppa Italia: Parma-Inter 2-5. Nerazzurre ai quarti di finale. L'Inter soffre, poi scappa ma alla fine si butta via; demone Antoniazzi, è ancora decisiva. Preview Milan-Inter - Inzaghi ancora in emergenza: turnover ragionato. Ne parlano su altre fonti

Parma-Inter, Lautaro Martinez scalpita: vuole giocare titolare - Inzaghi pensa a un rientro piu morbido del capitano che pero vorrebbe partire dal primo minuto. Provato Calhanoglu come mezzala ... (msn.com)

Parma-Inter: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming, orario e arbitro - A pochi giorni dal derby d'andata di Coppa Italia contro il Milan, l'Inter torna in campo per la 31a giornata di Serie A dove affronterà al Tardini il Parma del grande ex ... (msn.com)

Parma-Inter: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Parma-Inter (sabato 5 aprile con calcio d`inizio alle ore 18) è una gara valevole per la 31ª giornata di campionato in Serie A, la dodicesima nel girone di. (calciomercato.com)