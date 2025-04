Al via i lavori tra via Marconi e via Matteotti | termine cantiere previsto a maggio

lavori all’incrocio tra via Marconi e via Matteotti, intervento che rientra nel più ampio progetto di rigenerazione urbana delle vie Marconi e Roma. Il cantiere, che completerà i lavori già in corso su via Marconi ovest, proseguirà fino alla seconda metà di. Modenatoday.it - Al via i lavori tra via Marconi e via Matteotti: termine cantiere previsto a maggio Leggi su Modenatoday.it Inizieranno la settimana prossima iall’incrocio tra viae via, intervento che rientra nel più ampio progetto di rigenerazione urbana delle viee Roma. Il, che completerà igià in corso su viaovest, proseguirà fino alla seconda metà di.

