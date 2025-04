Iltempo.it - Ascolti, vince Che Dio ci aiuti. Del Debbio record nella sfida dei talk show

Leggi su Iltempo.it

Glie i dati Auditel di giovedì 3 aprile 2025 vedono, in prima serata, la serie Che Dio cicon Francesca Chillemi conquistare una media di 4.017.000 spettatori pari al 23.4% di share, in ascesa, nonché programma più visto in prime time. Su Canale5 la mini-serie di Daniele Luchetti Francesco. Il Papa della gente ha coinvolto invece l'8.4% della platea con una media di 1.116.000 teste. Su Rai2, il telefilm Blue Bloods con Tom Selleck ha divertito una media di 608.000 telespettatori pari al 3.5% di share. Su Rai3 Geppi Cucciari con il suoSplendida cornice segna una media di 1.202.000 fedelissimi pari al 7.5% di share (presentazione: 1.076.000 - 5.2%). Su Italia1, il film Dune con con Timothée Chalamet ha richiamato una media di 795.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Rete4 Paolo Delcon Dritto e Rovescio ha informato 1.