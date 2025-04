Il sinodo Cei in panne su gay e donne | per la base il testo era troppo bigotto

Laverita.info - Il sinodo Cei in panne su gay e donne: per la base il testo era troppo bigotto Leggi su Laverita.info I delegati (oltre la metà laici) hanno bocciato il documento d’indirizzo della Conferenza episcopale, ritenuto poco inclusivo. L’assemblea dei vescovi slitta a ottobre. Zuppi glissa: «Continuiamo a camminare, ci fa bene».

Il sinodo Cei in panne su gay e donne: per la base il testo era troppo bigotto. Percorsi di Sostenibilità. Uomo inacidito sbraita contro un automobilista ma il karma è in agguato | video. Vasco Rossi: la scaletta del trionfale concerto a Trento. ‘Tutto bene’ di Paolo Ruffini: piccoli Fabio Volo crescono?. Ne parlano su altre fonti

Sinodo, Cei sconfessata: no al testo su donne e gay. Segnale a Zuppi (e al Papa) - Altro che flop, un vero uno smacco. Nessuno si sarebbe aspettato che il documento sulla sinodalità elaborato dai vertici della Cei in base alle ampie indicazioni ricevute dalla ... (ilgazzettino.it)

Sinodo, la Cei sconfessata: no al testo su donne e gay Segnale a Zuppi (e al Papa), ecco perchè - Altro che flop, un vero uno smacco. Nessuno si sarebbe aspettato che il documento sulla sinodalità elaborato dai vertici della Cei in base alle ampie indicazioni ricevute dalla base venisse bocciato c ... (informazione.it)

Divisioni su donne e gay, salta il testo del Sinodo Cei - La base dell'assemblea sinodale della Cei respinge al mittente il testo che doveva segnare il futuro della Chiesa italiana. (ansa.it)