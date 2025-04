Panorama.it - Il sinodo Cei in panne su gay e donne: per la base il testo era troppo bigotto

La seconda tappa di quella che è definita come la «fase profetica» del cammino sinodale della Chiesa italiana si è chiusa con una pioggia di critiche alfinale, tanto che tutto viene rinviato all’assemblea prevista per il 25 ottobre. La cosiddetta «» si è messa contro la dirigenza delperché, in buona sostanza, ilè ritenuto ancora«povero», cioè «chiuso». Soprattutto sui temi della omoaffettività, delle situazioni affettive «particolari», dellee dell’accompagnamento dei giovani e delle persone «fragili».Il cammino sinodale, che ormai è diventato uno status per la Chiesa guidata da papa Francesco, quindi assomiglia sempre di più a quello che non vorrebbe essere, cioè un parlamento o, più prosaicamente, a un’assemblea permanete attiva. I 1.008 partecipanti, di cui 168 vescovi, 7 cardinali, 252 sacerdoti, 34 religiosi, 17 diaconi, 530 laici (di cui 253 uomini e 277), riuniti a Roma in questi giorni, infatti, hanno fatto oltre il 95 per cento degli interventi sulle 50 proposizioni sinodali in modo critico.