Jannik Sinner tra un mese la fine della squalifica | il messaggio ai tifosi

messaggio ai tifosi di Jannik Sinner, che a partire da domani, 5 aprile, entrerà nell'ultimo dei tre mesi di squalifica da lui patteggiata per il caso Clostebol. "Ci vediamo a Roma, speriamo di prepararci bene", ha detto il tennista azzurro numero 1 al mondo del ranking Atp, che potrà tornare in campo per gli Internazionali d'Italia in programma a maggio al Foro Italico di Roma. "Sto molto bene, mi sono riposato e sono contento. Ho fatto tante cose diverse, ovviamente se potessi scegliere avrei giocato a tennis ma sto bene e non ci sto neanche pensando tanto in questo momento", ha detto poi Sinner del suo ultimo periodo lontano dai campi, in un'intervista esclusiva concessa a Sky Sport. "Ogni giorno si sta avvicinando, mi sento meglio fisicamente e mentalmente, anche se manca ancora un bel po'", ha aggiunto dunque Sinner.

