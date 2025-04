De Zerbi | "Io al Milan? Non ho parlato con nessuno voglio restare al Marsiglia"

L’Inter punta Luis Henrique, lo vuole già al Mondiale: chi è il brasiliano esploso con De Zerbi che…. Inter, colpo in canna. Luis Henrique nel mirino. Lo manda De Zerbi. Inter, fiducia per Luis Henrique: si vuole chiudere entro maggio, ecco chi è il pupillo di De Zerbi. Il Marsiglia si ammutina contro De Zerbi, l'allenatore è furioso: 'Non vi alleno'. Dalla Francia, De Zerbi litiga con i giocatori del Marsiglia: "Volete farmi fallire? E allora.... Equipe – Clamoroso, De Zerbi si rifiuta di allenare: ribellione giocatori OM che chiedono…. Ne parlano su altre fonti

De Zerbi e lo scontro con i giocatori del Marsiglia: scatta l'ammutinamento. «Mi volete far fallire? Falliremo insieme» - Battaglia all'arma bianca tra l'allenatore (che vuole il ritiro permanente) e i suoi calciatori accusati di remare contro: «Non vedo mai la mia famiglia. Quindi nemmeno voi vedrete le vostre» ... (corriere.it)

De Zerbi furibondo ai giocatori del Marsiglia: “Oggi non vi allenerò”. Ha rischiato l’ammutinamento - La sconfitta in campionato contro il Reims ha gettato il Marsiglia nel caos, De Zerbi si scontra con i giocatori: "Oggi non vi allenerò" ... (fanpage.it)

Marsiglia-De Zerbi, è scontro con i giocatori. E il Milan monitora per la panchina - Il quasi ammutinamento al Marsiglia contro Roberto De Zerbi – ed è clamoroso visto che la squadra è al terzo posto a un punto dal Monaco, secondo – può avvicinarlo ... (msn.com)