Juventusnews24.com - Allenamento Juve, focus su situazioni di gioco su palla inattiva e serie di partitelle. Il report della seduta a due giorni dalla trasferta di Roma

di RedazionentusNews24sulle palle inattive e non solo. Ildel club bianconero a duedal big match contro lasullaper lantus di Igor Tudor. Ecco ildell’di oggi pubblicato dal club bianconero.– «A duedal match incontro la, in programma domenica 6 aprile 2025 alle ore 20:45, prosegue al Training Center il lavoro sul campontus.mattutino per la squadra che si è focalizzata sudisuha anche svolto unadi.Domani, vigiliagara, Mister Igor Tudor incontrerà i giornalisti all’Allianz Stadium alle ore 12:00 per presentare in conferenza stampa la sfida contro i giallorossi. Conferenza stampa che sarà, come sempre, visibile in diretta e gratuitamente suntus.