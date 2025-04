Luis Henrique Inter c’è distanza col Marsiglia ma i nerazzurri possono sfruttare un vantaggio sulle rivali!

Luis Henrique Inter, c’è distanza col Marsiglia ma i nerazzurri possono sfruttare un vantaggio sulle rivali! Il punto sulla trattativaLuis Henrique è entrato di prepotenza tra gli obiettivi primari del mercato Inter. I dirigenti della beneamata hanno individuato in lui il rinforzo ideale sulla corsia destra: il brasiliano rappresenterebbe un’alternativa di spessore a Dumfries, con qualità diverse rispetto all’olandese. La distanza tra domanda e offerta col Marsiglia rimane ma, secondo Tuttosport, i nerazzurri possono sfruttare un vantaggio che hanno rispetto alla concorrenza.Luis Henrique Inter – «Non è infatti certamente passata inosservata la presenza in tribuna di Medhi Benatia, ex calciatore della Juventus e oggi direttore sportivo dell’Olympique Marsiglia, con cui i vertici del club di Viale della Liberazione avevano discusso in precedenza – e lontano da occhi indiscreti – di Luis Henrique, ala brasiliana sul taccuino di Marotta, Ausilio e Baccin. Internews24.com - Luis Henrique Inter, c’è distanza col Marsiglia ma i nerazzurri possono sfruttare un vantaggio sulle rivali! Leggi su Internews24.com di Redazione, c’ècolma iun! Il punto sulla trattativaè entrato di prepotenza tra gli obiettivi primari del mercato. I dirigenti della beneamata hanno individuato in lui il rinforzo ideale sulla corsia destra: il brasiliano rappresenterebbe un’alternativa di spessore a Dumfries, con qualità diverse rispetto all’olandese. Latra domanda e offerta colrimane ma, secondo Tuttosport, iunche hanno rispetto alla concorrenza.– «Non è infatti certamente passata inosservata la presenza in tribuna di Medhi Benatia, ex calciatore della Juventus e oggi direttore sportivo dell’Olympique, con cui i vertici del club di Viale della Liberazione avevano discusso in precedenza – e lontano da occhi indiscreti – di, ala brasiliana sul taccuino di Marotta, Ausilio e Baccin.

