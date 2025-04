Fvg si torna sui banchi di scuola di giovedì | ecco il calendario scolastico 2025 2026

In Friuli Venezia Giulia la campanella del ritorno a scuola suonerà giovedì 11 settembre. In tutto ci saranno 221 giorni di lezione per le scuole dell'infanzia che termineranno l'anno scolastico il 27 giugno. Mentre per le primarie e le secondarie di primo e secondo grado sono previsti 205 giorni.

