Juve Tudor può guadagnarsi la conferma con la Champions ma Conte è una tentazione

Torino, 4 aprile 2025 – La Champions League potrebbe dare a Igor Tudor la conferma sulla panca della Juve, ma non del tutto. Il tecnico ha firmato fino a giugno con un rinnovo automatico in caso di raggiungimento dei primi quattro posti, ma il club si è tenuto una escape – con penale – per sciogliere il contratto entro luglio ed eventualmente scegliere un nuovo allenatore. La sensazione è che la dirigenza guarderà certamente ai risultati di Tudor, ma anche al trend delle prestazioni e, soprattutto, al fatto che qualche tecnico potrebbe rendersi libero in estate. Di fatto, se Conte aprisse la porta al ritorno una forte componente del cda spingerebbe per il suo ingaggio. Tutta la situazione è abbastanza fluida. Tudor può convincere la Juve, ma occhio a Conte Cristiano Giuntoli in sede di presentazione di Igor Tudor era stato chiaro: accordo a termine con il nuovo tecnico ma con la speranza di poter continuare assieme.

