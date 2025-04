Nuovo Polo della pesca La scadenza oltre la quale non si potranno più avanzare osservazioni sul progetto

osservazioni relativamente al progetto di fattibilità tecnica ed economica che prevede la realizzazione del Nuovo centro servizi polivalente per la pesca e l’acquacoltura a Rimini. Riminitoday.it - Nuovo Polo della pesca. La scadenza oltre la quale non si potranno più avanzare osservazioni sul progetto Leggi su Riminitoday.it Ci sarà tempo fino al prossimo 12 maggio per prendere visione, ottenere informazioni specifiche e formularerelativamente aldi fattibilità tecnica ed economica che prevede la realizzazione delcentro servizi polivalente per lae l’acquacoltura a Rimini.

