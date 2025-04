Montebenichi cacciatore caricato da un cinghiale | 54enne ferito e trasportato in ospedale

È stato attivato alle ore 10:54 il servizio di emergenza sanitaria 118 della ASL Toscana Sud Est in località Montebenichi, nel comune di Bucine, per soccorrere un cacciatore rimasto ferito dopo essere stato caricato da un cinghiale. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorritori dell'ambulanza BLSD della Misericordia di San Giovanni Valdarno, insieme a una squadra dei vigili del fuoco. L'uomo, un 54enne, è stato stabilizzato e trasportato in codice 2 all'ospedale della Gruccia per le cure del caso.

