Ursula von der Leyen annuncia partnership strategica Ue-Asia Centrale da 12 miliardi

partnership strategica. Questo significa che possiamo contare l'uno sull'altro. Fidarsi gli uni degli altri oggi è più importante che mai. Quando i nostri partner crescono e prosperano, anche l'Ue cresce. Così dovrebbe essere un partnership, questa è la nostra visione". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen nel punto stampa dopo il vertice Ue-Asia Centrale. Von der Leyen ha elencato 4 priorità nella partnership con l'Asia Centrale: trasporti, clima e resilienza idrica, digitale, materie critiche. La partnership prevede investimenti per 12 miliardi da parte dell'Ue.

