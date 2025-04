Scoperta macabra durante una gita scolastica | trovato il corpo di una donna in un parco

donna, adagiato vicino a un roveto.L'articolo Scoperta macabra durante una gita scolastica: trovato il corpo di una donna in un parco . Leggi su Orizzontescuola.it Una maestra accompagnava la sua classe nell’area fluviale dell’Entella, a Chiavari, per una lezione sulla fauna locale, quando si è imbattuta in una scena agghiacciante: il cadavere di una, adagiato vicino a un roveto.L'articolounaildi unain un

Maestra in gita con alunni trova corpo di una donna, macabra scoperta a Chiavari. Cadavere nei boschi di Nave, a trovarlo il cacciatore che quattro anni fa scoprì i resti di Iuschra. Brescia, corpo decapitato nei boschi: chi ha scoperto il cadavere | .it. Un viaggio d’istruzione che si trasforma in tragedia: ecco l'ultimo romanzo giallo di Stefano Conti. Passeggera della Royal Caribbean muore durante la crociera di 9 mesi: la scoperta macabra nel video rimosso da. Macabra scoperta in un campo di grano: capriolo sbranato da cani randagi. Ne parlano su altre fonti

Maestra in gita con alunni trova corpo di una donna, macabra scoperta a Chiavari - (Adnkronos) – Il cadavere di una donna asiatica è stato ritrovato questa mattina, intorno alle 10, nei pressi del fiume Entella, a Chiavari, in provincia di Genova. A fare la macabra scoperta una maes ... (msn.com)

Chiavari, scolaresca in gita sul fiume Entella scopre un cadavere - Il corpo senza vita di una giovane donna di origini asiatiche è stato trovato nei pressi di Caperana, indagini in corso Un’uscita didattica si è trasformata in un macabro ritrovamento ... le cause del ... (telenord.it)

Tragedia nei pressi di Chiavari: ritrovato il corpo di una donna nel fiume Entella - Ritrovato il corpo di una donna asiatica nel fiume Entella a Chiavari durante una gita scolastica. Le autorità indagano sulle cause del decesso e intensificano i controlli nella zona. (gaeta.it)