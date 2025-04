Casertanews.it - Don Antonello presenta il suo libro "Quanto vale la vita di un uomo. Storie di sfruttamento lavorativo"

Leggi su Casertanews.it

Non solo numeri, ma. Non solo braccia, ma uomini. “ladi undi” è unche da una parte offre un quadro dell’immigrazione, in particolare in provincia di Caserta, dal punto di vista sia sociale sia economico, e dall’altra mette a.