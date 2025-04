Lapresse.it - Ungheria, Orban: “Cpi è diventata un organismo politico”

L’considera la Corte penale internazionale (Cpi) un. Lo ha affermato venerdì il primo ministro Viktor Orbán, il giorno dopo che il suo governo ha annunciato la decisione di ritirarsi dal tribunale mondiale per i crimini di guerra e il genocidio. Parlando alla radio di stato,ha giustificato il motivo per cui l’non ha arrestato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu giovedì, quando era in visita a Budapest. “Una parte significativa delle organizzazioni internazionali è entrata a far parte di un sistema globale di potere e si è opposta all’autonomia dei propri stati membri, gli stati nazionali sovrani – ha spiegato– Stanno estendendo sempre più i propri poteri, prendendo decisioni basate su motivazioni politiche. Molte istituzioni internazionali sono chiaramente diventate organismi politici.