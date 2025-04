Hera un nuovo calendario per la raccolta porta a porta | interesserà 400 famiglie e piccole attività di Bellaria

Inizia in questi giorni la distribuzione del nuovo calendario della raccolta porta a porta presso circa 400 famiglie e piccole attività della zona extraurbana di Bellaria-Igea Marina. Il calendario mantiene le stesse frequenze, giornate e orari di esposizione del precedente, offrendo una guida.

