Da 8 anni gioco sempre con le stesse mutande | il rito scaramantico di Ederson

Nel mondo dello sport tanti atleti si affidano a riti scaramantici prima di una gara. Ma quello di, portiere titolare del Manchester City, non solo è insolito, è pure disgustoso. “Ho una sola superstizione:ogni partita indossandogli stessi boxer“, ha infatti dichiarato il brasiliano nel corso di un’intervista con Shay Given, anche lui ex portiere del City, concessa a Football Focus.Fin dal suo arrivo alla corte di Pep Guardiola, 8fa dopo che era stato acquistato dal Benfica per 40 milioni di euro,mette in scena prima di ogni match il suo rituale: indossarelo stesso paio di. “Cosa, gli stessi boxer per tutta la stagione? Non devono essere in buone condizioni“, ha commentato scherzosamente Shay Given con anche un po’ di ribrezzo. Eppure, evidentemente, questo gestoha portato bene.