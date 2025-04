Internews24.com - Rinnovo Acerbi, c’è la fumata bianca per il difensore. Un dettaglio nel contratto non è passato inosservato

di Redazione, c’è laper il. Da prestare attenzione alinserito neldall’Inter: i dettaglisembra essere eterno, a 37 anni già compiuti ildell’Inter, dopo avere recuperato dall’infortunio, è tornato ai livelli di prima. È diventato una certezza per Inzaghi e proprio sull’ex Lazio il tecnico fa affidamento sia in Italia che in Europa. Tra qualche giorno sarà tempo di Bayern Monaco-Inter e il nerazzurro dovrà arginare Harry Kane. Uno dei temi del mercato Inter è stato ilcontrattuale dianche in virtù della sua età anagrafica, secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’Inter ha prolungato ildel giocatore fino al Giugno 2026, con un ingaggio di 1,5 milioni netti a stagione. Nella formula contrattuale però il club nerazzurro ha inserito una clausola secondo cui la società può rescindere l’accordo al termine di questa stagione pagando aduna penale di 500.