Calciomercato.it - Torino, tentativo per riportare Gunter in Serie A: fissato il prezzo | ESCLUSIVO

Il mercato dei granata si concentra sul reparto arretrato: nel mirino il difensore centrale che il Goztepe ha riscattato dal VeronaLe ultime otto giornate del campionato delpotranno essere utilizzate dal tecnico Paolo Vanoli per fare qualche esperimento in vista della prossima stagione. La classifica dei granata, infatti, fa stare sicuri per la salvezza ma non permette di sognare le coppe europee.Koraycon la maglia della Sampdoria nella sua ultima avventura italiana (LaPresse) – Calciomercato.itAnche i dirigenti avranno l’occasione di capire dove intervenire sul mercato in vista della prossima stagione. Nonostante gli acquisti dei vari Coco dal Las Palmas, Maripan dal Monaco e Walukiewicz dall’Empoli meno di un anno fa, si prevede un nuovo innesto in difesa. C’è anche da capire se e come tornerà in campo Schuurs, quindi si potrebbe puntare su un colpo low cost.