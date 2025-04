Dazi Usa Meloni | Ragionare su sospensione norme Green Deal automotive settore più colpito dalle tariffe imposte da Trump - VIDEO

Meloni è intervenuta a margine della visita sulla nave Amerigo Vespucci sottolineando che andranno trovate soluzioni a livello nazionale ed europeo ai Dazi imposti da Donald Trump. Visto che il settore dell’automotive è il più colpito dai Dazi imposti dal presiden Ilgiornaleditalia.it - Dazi Usa, Meloni: “Ragionare su sospensione norme Green Deal, automotive settore più colpito dalle tariffe imposte da Trump” - VIDEO Leggi su Ilgiornaleditalia.it La presidente del Consiglio Giorgiaè intervenuta a margine della visita sulla nave Amerigo Vespucci sottolineando che andranno trovate soluzioni a livello nazionale ed europeo aiimposti da Donald. Visto che ildell’è il piùdaiimposti dal presiden

Dazi, Meloni: «Sono preoccupata, ma necessario trattare con gli Usa. E poi ragionare su deroga al Patto di stabilità» - «Non penso che in una fase come questa sia più utile divaricare ulteriormente, credo che la cosa utile da fare sia continuare a cercare delle soluzioni comuni» ... (msn.com)

Dazi, Meloni: «Ragionare su sospensione Green Deal per automotive». Berlino: «Non investire più in Usa? Puntiamo a cooperazione» - Preoccupazione per i dazi, ma niente allarmismi. La premier Giorgia Meloni, in visita a Ortona, ribadisce alle telecamere quanto dichiarato ieri sera al Tg1 dopo la scure sulle merci ... (ilmattino.it)

Dazi, Meloni: "Trovare soluzione. Ragionare su sospensione Green Deal per automotive" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Dazi, Meloni: 'Trovare soluzione. Ragionare su sospensione Green Deal per automotive' ... (tg24.sky.it)