Dal Napoli al Milan tentativo clamoroso | stanno provando lo scippo a De Laurentiis

Incredibiledelper portare via una colonna del: si tratterebbe di un vero “” ai danni di De.Siamo già entrati nel vivo della programmazione delle mosse di calciomercato e i rumors impazziscono. L’ultimo accosta una colonna dell’attualeal, club che si trova in una situazione a dir poco disastratra.Le notizie delle ultime ore, infatti, segnalano come per il club rossonero sia saltata la trattativa per la firma di Fabio Paratici come nuovo ds. Per questo, il club rossonero starebbe già vagliando le alternative e una di queste interessa decisamente anche al.Ilci prova per Manna: la situazioneSecondo tuttomercatoweb, infatti, ilsarebbe molto intrigato da Giovanni Manna come nuovo ds. Ci sarà così un nuovoper lui, ma sarà comunque piuttosto difficile farlo andare a buon fine.