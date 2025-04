Radio Deejay lascia Riccione per l’estate 2025 Le parole di Linus

Radio Deejay lascia Riccione per l’estate 2025. Le parole di Linus proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Radio Deejay lascia Riccione per l’estate 2025. Le parole di Linus Leggi su Ildifforme.it Quest'estate l'emittente non sarà nella sua storica località dopo anni di collaborazione interrotta a causa di rapporti tesi con l'amministrazione comunaleL'articoloper. Lediproviene da Il Difforme.

Radio Deejay lascia Riccione dopo 38 anni, la rabbia di Linus: “Qualcuno aveva già deciso”. Radio Deejay lascia Riccione, Linus: «Una lunga storia che finisce e un peccato, ci abbiamo provato ma qualcuno aveva già deciso». L’annuncio di Linus. Radio Deejay non sarà a Riccione quest’estate. Riccione. Clamorosa rottura con Radio Deejay. Linus: “Ci abbiamo provato ma qualcuno aveva già deciso”. Radio Deejay lascia Riccione: l'annuncio di Linus. Radio Deejay dice addio a Riccione, quest'estate non ci sarà. Ne parlano su altre fonti

Radio Deejay lascia Riccione dopo 38 anni, la rabbia di Linus: “Qualcuno aveva già deciso” - Annuncio shock sui social del direttore artistico della radio: “Una lunga storia che finisce con poche parole. Ci abbiamo provato fino alla fine” ... (msn.com)

Radio Deejay lascia Riccione: l'annuncio di Linus - Il direttore della radio milanese, nonché una delle voci radiofoniche più note del Paese, ha annunciato su Instagram la rottura, senza nascondere il rammarico Quest'estate, Riccione dovrà fare a meno ... (tg24.sky.it)

Radio Deejay lascia Riccione, Linus: «Una lunga storia che finisce e un grande peccato. Ma a qualcuno va bene così» - L'annuncio del direttore artistico della radio che in estate in piazzale Roma da anni organizzata eventi e concerti. Cecchetto: «Notizia che non fa piacere» ... (msn.com)