Il Fuori Salone del Vinitaly dove si svolgono le degustazioni in centro

Vinitaly and the City", l’evento che porta la magia del vino italiano Fuori dai padiglioni fieristici per immergersi nel cuore della città scaligera. Tra degustazioni esclusive, masterclass, mixology d’autore e incontri. Veronasera.it - Il Fuori Salone del Vinitaly, dove si svolgono le degustazioni in centro Leggi su Veronasera.it Dal 4 al 6 aprile 2025, Verona si trasformerà nella capitale del vino con "and the City", l’evento che porta la magia del vino italianodai padiglioni fieristici per immergersi nel cuore della città scaligera. Traesclusive, masterclass, mixology d’autore e incontri.

Oggi la Sardegna debutta a Vinitaly and the City: il fuori salone del Vinitaly 2025. L'Ente Fiera di Isola della Scala arriva a Vinitaly and the City con un tris di risotti d'autore. Il fuori salone pop per gli enocuriosi. Torna Vinitaly and the City da domani a domenica. Torna Vinitaly and the City, il fuori salone pop per winelover ed enocuriosi. CS LA SARDEGNA A VERONA PER IL VINITALY E PER LA PRIMA VOLTA AL FUORI SALONE "VINITALY AND THE CITY". Vinitaly 2025, Verona torna ad essere capitale del vino: gli eventi da non perdere. Ne parlano su altre fonti

Torna Vinitaly and the City: l’evento per winelover e enocuriosi “inebria” Verona - Verona è pronta per Vinitaly and the City, il fuori salone di Vinitaly che da oggi al 6 aprile animerà il cuore della città ... (veronaoggi.it)

Torna Vinitaly and the City, il fuori salone pop per winelover ed enocuriosi - Da domani a domenica 6 aprile torna Vinitaly and the City, l’anima pop del celebre Salone internazionale dei vini e distillati, trasformando Verona nella capitale dei wine lovers e degli appassionati ... (foodaffairs.it)

Il Fuori Salone del Vinitaly, dove si svolgono le degustazioni in centro - Il centro storico di Verona, patrimonio UNESCO, diventerà un grande palcoscenico dove la tradizione vinicola incontrerà arte, musica e storia. Le piazze e i cortili più suggestivi ospiteranno ... (veronasera.it)