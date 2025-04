Troppe minacce di morte gli arbitri francesi decidono di scioperare | oltre 800 partite rinviate

minacce e insulti: per la prima volta non si disputeranno oltre 800 partite, tutte rinviate a data da destinarsi. Leggi su Fanpage.it Decisione unica in Francia dove un intero Distretto arbitrale, in Alsazia, ha deciso di fermarsi per protestare contro il crescere di violenze,e insulti: per la prima volta non si disputeranno800, tuttea data da destinarsi.

Troppe minacce di morte, gli arbitri francesi decidono di scioperare: oltre 800 partite rinviate. Stop dalla Francia: sciopero degli arbitri in Alsazia dopo le nuove minacce. «Ti sparo in testa», «uccido tuo figlio»: lo sport ha un (inedito) problema con le minacce di morte agli atleti. Rugby, l’arbitro della finale mondiale di rugby si ritira dopo le minacce social: “Ho avuto tutto”. Rocchi furioso: “Basta attacchi agli arbitri, non accettiamo più tutto”. “Giuro che ti uccido”: la folle minaccia all’arbitro negli spogliatoi dopo la sconfitta. Ne parlano su altre fonti

