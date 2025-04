Ilfattoquotidiano.it - Decreto sicurezza, alle 18 il Consiglio dei ministri. Opposizioni in piazza al Pantheon: “Golpe liberticida”

All’ordine del giorno c’è un solo punto: “Schema dilegge recante disposizioni urgenti in materia dipubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e dell’ordinamento penitenziario”. Ildeidi venerdì18 servirà soltanto per ratificare il colpo di mano del governo, che ha deciso di trasformare inil ddldopo lo stop al Senato per mancanza di coperture economiche. Il contestatissimo provvedimento, dunque, entrerà in vigore già nelle prossime ore con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale: poi dovrà essere approvato dCamere, ma nel termine contingentato di sessanta giorni previsto per la conversione in legge dei decreti. Una scorciatoia per aggirare la battaglia parlamentare in corso da oltre un anno contro i contenuti più discussi del ddl: tra i moltissimi, il divieto di vendita di cannabis light, il carcere fino a due anni per i blocchi stradali, il nuovo reato di resistenza passiva in carcere, l’aggravante per chi manifesta contro opere pubbliche, la possibilità di mandare dietro le sbarre le detenute madri e i loro figli piccoli e soprattutto l’ormai famigerato articolo 31, che amplia a dismisura i poteri dei servizi segreti.