Il governo cinese incontra il sindaco di Pompei

Il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, ha ricevuto una delegazione del governo cinese per, spiega il primo cittadino, "tracciare un percorso di collaborazione, di amicizia e di pace". "Dobbiamo essere costruttori di pace: laddove non riescono i grandi i piccoli possono", ha dichiarato Lo Sapio.

