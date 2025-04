Sololaroma.it - Vigilia di Roma Primavera-Torino: Falsini cerca l’allungo in vetta

Se in Serie A siamo ormai entrati nel rettilineo finale, lo stesso vale anche per la stagione regolare del campionato, per il quale nel corso di questo weekend si giocherà la trentaduesima giornata. A guardare tutti dall’altro verso il basso è proprio la, che guida la classifica a quota 64 punti, con una lunghezza di vantaggio rispetto all’Inter e quattro sul Sassuolo. La formazione dicercherà di mantenere il primato fino al termine provando anche ad allungare nella speranza di qualche passo falso delle inseguitrici.che sarà di scena domani, sabato 5 aprile, tra le mura amiche dello Stadio delle Tre Fontane, dove affronterà ilper andare a caccia di altri tre punti. I giovani giallorossi stanno vivendo una grande stagione, all’interno della quale non sono mancati dei periodi complicati, dai quali però i ragazzi dihanno saputo sempre rialzarsi.