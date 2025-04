Giuliano UGL | 100 000 infermieri in meno nei prossimi 5 anni un esercito fantasma che si proietta cupo sul futuro dell' Italia

infermieri disperatamente. È questa la missione, ai limiti dell'impossibile, che attende la sanità Italiana costretta a scontrarsi con una cronica carenza di personale, una delle cause scatenanti del malcontento dei cittadini oramai privati del loro lecito diritto all'assistenza e alle cure. Le proiezioni attuali dicono che nel giro di 5 anni potrebbero mancare tra i 60mila ed i 100mila infermieri. Un autentico esercito fantasma che si proietta cupo sul futuro dell'Italia. Il depauperamento delle fila della nobile professione pensata da Florence Nightingale è determinato dall'innalzarsi di richieste di pensionamento anticipato e, soprattutto, dalle dimissioni volontarie che trovano le proprie radici dal mancato adeguamento al rialzo degli emolumenti ponendo l'Italia tra i fanalini di coda rispetto alle altre nazioni europee, tanto da far recentemente dichiarare all' Assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso: sono la colonna portante della sanità pubblica del nostro Paese e ricevono stipendi da fame.

