Iodonna.it - Dazi fino al 54%, filiere globali sotto pressione, marchi del lusso in allerta e fast fashion in crisi. E l’Italia?

Leggi su Iodonna.it

La moda globale si trova ancora una volta di fronte a una sfida epocale. I nuoviimposti dagli Stati Uniti, noti come “Liberation Day Tariffs”, potrebbero riscrivere le regole del settore. Il presidente Donald Trump ha infatti introdotto tariffe reciproche su oltre 180 paesi, colpendo duramente le catene di approvvigionamento internazionali. Con idi Trumpal 54% sulla Cina, al 46% sul Vietnam, al 29% sul Pakistan e al 20% sull’Unione Europea, l’impatto per l’industria della moda, profondamentezzata, è potenzialmente enorme. Melania Trump, cravatta e look maschile per sostenere il “Take It Down Act” X Ma cosa significa davvero per il settore? E quali saranno le conseguenze, a breve e lungo termine, per il, ile soprattutto per il Made in Italy? La geografia della moda: una filiera globalePer comprendere l’impatto delle nuove tariffe americane, bisogna partire da un dato strutturale: la moda è un’industria altamentezzata.